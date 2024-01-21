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وثيقة لحماس تروي قصتها عن أحداث 7 أكتوبر.. «لماذا طوفان الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 06:35 مساء
وثيقة لحماس تروي قصتها عن أحداث 7 أكتوبر.. «لماذا طوفان الأقصى»
غلاف الوثيقة التي أصدرتها حماس. (الإنترنت)
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أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، اليوم الأحد، وثيقة رسمية توضح فيها روايتها عن طوفان الأقصى، وأوضحت الأسباب التي أدت إلى المعركة.

وأوضحت في الوثيقة أن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية، لمواجهة ما يُحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة.

ووصفت «حماس» في وثيقة طويلة من 18 صفحة، بعنوان «هذه روايتنا... لماذا طوفان الأقصى»، ضمنتها روايتها عن الهجوم، ووُزِّعت باللغتين العربية والإنجليزية، ما تحدثت عنه إسرائيل حول استهداف مقاتلي حماس لمدنيين إسرائيليين بأنه «محض افتراء وكذب»، مضيفة «ربما يكون قد حدث بعض الخلل بسبب انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشكل كامل وسريع، وحدوث بعض الفوضى نتيجة الاختراقات الواسعة في السياج» الفاصل.

 التخلص من الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية
وشددت على أنها خطوة طبيعية في إطار التخلص من الاحتلال، واستعادة الحقوق الوطنية، وإنجاز الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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ودعت حماس في الوثيقة إلى وقف العدوان الإسرائيلي فورًا على قطاع غزة، والعمل الفوري على وقف الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا، وفتح المعابر، وفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات وتوفير كل مستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار.

 مواصلة الضغوط الشعبية عربيًا وإسلاميًا ودوليًا
وطالبت في ختام الوثيقة بالعمل على معاقبة الاحتلال الإسرائيلي قانونيًا على احتلاله، وكل ما ترتب عليه من معاناة وضحايا وخسائر، والسعي لتدفيع الاحتلال أثمان جرائمه في قتل المدنيين، وأثمان تدميره للبيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتيّة وغيرها.

وأكت ضرورة دعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل المتاحة، باعتبارها حقًا مشروعًا وفق القانون الدولي وكل الشرائع والأديان. ودعت إلى مواصلة الضغوط الشعبية عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لإنهاء الاحتلال، وتفعيل حركات رفض التطبيع، وحركات مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومقاطعة الشركات والمؤسسات التي تدعم الاحتلال.

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