العراق يستدعي سفيره لدى طهران للتشاور

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت وزارة الخارجية العراقية سفيرها لدى طهران ناصر عبدالمحسن، الثلاثاء، «للتشاور» بعد الهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية العراقية في بغداد «استدعت وزارة الخارجية سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبدالمحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين»، وفق وكالة «فرانس برس».

هجوم إيراني على كردستان

ويوم الإثنين، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت متأخر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه هاجم «مقر تجسس» لإسرائيل في إقليم كردستان العراقي واستهدف تنظيم داعش في سورية أيضا.

وتأتي الهجمات الصاروخية وسط مخاوف من تصاعد الصراع الذي امتد لمناطق في الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر، وذلك في ظل دخول حلفاء لإيران في لبنان وسورية والعراق واليمن في الصراع.

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبوالفضل عزيزي لتسليمه «مذكرة احتجاج» بعد الضربات الصاروخية الذي نفذها الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان شمال البلاد.

وأعربت بغداد في المذكرة عن «إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرض له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب في أضرار بالممتلكات العامة والخاصة»، حسب وكالة «فرانس برس». كما رأت أنه «انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق».