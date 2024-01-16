باريس تندد بالقصف الإيراني على أربيل

القاهرة - بوابة الوسط

نددت فرنسا اليوم الثلاثاء بالضربات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني في كردستان العراق ليل الإثنين- الثلاثاء، ووصفتها بأنها «انتهاكات غير مقبولة» لسيادة العراق.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن «مثل هذه الأعمال... تسهم في تصعيد التوترات الإقليمية ويجب أن تتوقف»، وفق وكالة «فرانس برس».

هجوم إيراني على كردستان

ويوم الإثنين، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت متأخر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه هاجم «مقر تجسس» لإسرائيل في إقليم كردستان العراقي واستهدف تنظيم داعش في سورية أيضا.



وتأتي الهجمات الصاروخية وسط مخاوف من تصاعد الصراع الذي امتد لمناطق في الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر، وذلك في ظل دخول حلفاء لإيران في لبنان وسورية والعراق واليمن في الصراع.



وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان «ردا على الأعمال الشريرة الأخيرة للكيان الصهيوني والتي أدت إلى استشهاد قادة من الحرس الثوري ومحور المقاومة، فقد جرى استهداف وتدمير أحد المقرات الرئيسية للموساد الصهيوني في إقليم كردستان العراق». وأضاف «هذا المقر كان مركزا لتوسيع العمليات التجسسية والتخطيط للعمليات الإرهابية بالمنطقة وداخل إيران على وجه الخصوص».