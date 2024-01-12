«رويترز»: ضربات بطائرات وسفن وغواصات ضد الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت مبكر الجمعة، ضد أهداف للحوثيين في اليمن، تتم بطائرات وسفن وغواصات.

وفي وقت سابق اليوم نقلت «رويترز» عن 4 مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن، حيث سُمع دوي 3 انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء.

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كما نقلت قناة «الحرة» الأميركية عن مصادر يمنية سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة، الساحلية على البحر الأحمر.

وعاش سكان مدينة الحديدة اليمنية حالة استنفار مساء اليوم مع الانتشار الكثيف لقوات الحوثيين في المدينة وحركة الشاحنات العسكرية، وسط عمليات إخلاء للمعسكرات.