قصف أميركي - بريطاني يستهدف مواقع للحوثيين في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن.

كما أفادت مصادر يمنية قناة «الحرة» الأميركية بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

ونقلت مراسلة إذاعة «صوت أميركا» في بنتاغون كارلا باب، أيضًا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تضرب في هذه الأثناء أهدافًا مدعومة من إيران داخل اليمن، ردًا على هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، لافتة إلى القصف استهدف أكثر من 10 أهداف تتراوح بين التدريب مرافق تخزين الطائرات بدون طيار.

وقال مسؤول في البنتاغون لـ«سكاي نيوز» إن الأهداف المدرجة على لائحة القصف الجوي هي مناطق في صنعاء ومرفأ الحديدة.

وأفادت مصادر قناة «الحدث» السعودية بوقوع 3 غارات على مطار الحديدة، و4 انفجارات في صنعاء.

وفي وقت سابق اليوم أفاد المحرر السياسي بصحيفة التايمز بأن بريطانيا والولايات المتحدة ستوجهان ضربات جوية لمواقع عسكرية لجماعة الحوثي اليمنية.

ولا تعلق الولايات المتحدة عادة على العمليات العسكرية المستقبلية المحتملة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الخميس «يتعين على الحوثيين وقف هذه الهجمات... وسيتحملون تبعات عدم فعل ذلك».

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أيضًا بأن الحكومة أطلعت شخصيات سياسية منهم كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض بالإضافة إلى رئيس مجلس العموم على الأمر.

وعاش سكان مدينة الحديدة اليمنية حالة استنفار مساء اليوم مع الانتشار الكثيف لقوات الحوثيين في المدينة وحركة الشاحنات العسكرية، وسط عمليات إخلاء للمعسكرات. ويكثف الحوثيون هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

صورة متداولة على «فيسبوك» قيل إنها لقصف موقع للحوثيين في اليمن، الخميس 11 يناير 2024