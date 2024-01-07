  • Alwasat News
Atwasat

استشهاد زوجين وطفلة في الثالثة برصاص الاحتلال في القدس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 10:02 مساء
استشهاد زوجين وطفلة في الثالثة برصاص الاحتلال في القدس
قوات الاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)
alwasat radio

استُشهد ثلاثة مواطنين هم زوجان وطفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عند حاجز بيت إكسا قرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفلة رقية أحمد عودة أبو دهوك جهالين، (ثلاث سنوات)، وعلى الشاب محمد مزيد أبوعيد (32 عامًا)، وزوجته ضحى نبيه أبوعيد (26 عامًا) من بلدة بدو بعد زعم الاحتلال تنفيذهما لعملية دهس على حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من تقديم الإسعافات الأولية للشاب أبوعيد ما تسبب في استشهاده، وإثر ادعاءات قوات الاحتلال بتنفيذ عملية دهس، أغلقت الحاجز بالكامل ومنعت الدخول أو الخروج من القرية، ومنعت مركبات الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين.

الاحتلال يغتال سبعة شهداء في جنين
وخلال الدقائق الأولى نقلت المصادر الإعلامية خبر إصابة المواطنين بجراحٍ خطرة، ليتأكد فيما بعد ارتقاؤهم.

-  إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب القدس المحتلة
-  الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الثالث.. و«أطباء بلا حدود»: الناس يموتون لتعذر وصولهم للمستشفيات

واغتالت قوات الاحتلال اليوم سبعة شهداء في مدينة جنين، إثر قصفهم بطائرة مسيَّرة، كما استُشهد مواطن فلسطيني من بلدة عبوين قضاء رام الله إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحامها للبلدة.

وبهذا يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية اليوم إلى 11 شهيدًا، فيما يصل عدد شهداء الضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 350 شهيدًا، من مختلف مناطق الضفة ومدنها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح

كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح
أستاذة بجامعة «كارديف» البريطانية: هل تتوسع الحرب في المنطقة مع تصاعد هجمات «حزب الله» و«إسرائيل»؟

أستاذة بجامعة «كارديف» البريطانية: هل تتوسع الحرب في المنطقة مع تصاعد هجمات «حزب...
«في التسعين»: عدسة الوسط ترصد تصريحات نجوم منتخب ليبيا لكرة السلة بعد فضية

«في التسعين»: عدسة الوسط ترصد تصريحات نجوم منتخب ليبيا لكرة السلة بعد فضية
«في التسعين»: مدرب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا ورئيس الاتحاد فؤاد برغش

«في التسعين»: مدرب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا ورئيس الاتحاد فؤاد برغش
«مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

«مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
الدفاع المدني في غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود منذ بدء العدوان.. والاحتلال استهدف 70% من مقدراتنا

الدفاع المدني في غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود منذ بدء العدوان.. والاحتلال استهدف ...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا

شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات

بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات
شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية

شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية
غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً

غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً
«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة

«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة
«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيلان من الحشد الشعبي بشمال العراق في هجوم نُسب لتنظيم «داعش»
قتيلان من الحشد الشعبي بشمال العراق في هجوم نُسب لتنظيم «داعش»
قناة الجزيرة تدين «اغتيال واستهداف» الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة
قناة الجزيرة تدين «اغتيال واستهداف» الصحفيين الفلسطينيين في قطاع ...
المقاومة الفلسطينية تواصل تدمير ناقلات الجند وآليات الاحتلال في غزة والضفة المحتلة
المقاومة الفلسطينية تواصل تدمير ناقلات الجند وآليات الاحتلال في ...
إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب القدس المحتلة
إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب القدس المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي يطلق منطاد تجسس عملاقًا فوق لبنان وسورية والأردن
الاحتلال الإسرائيلي يطلق منطاد تجسس عملاقًا فوق لبنان وسورية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف ......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
المزيد
«القسام» تعلن تفجير آليات ونفقين وحقل ألغام بمناطق تواجد قوات الاحتلال بغزة
«القسام» تعلن تفجير آليات ونفقين وحقل ألغام بمناطق تواجد ......
حمدان: «الاحتلال النازي» دمر 70% من المنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة لفرض التهجير القسري
حمدان: «الاحتلال النازي» دمر 70% من المنشآت المدنية والبنية ......
استشهاد زوجين وطفلة في الثالثة برصاص الاحتلال في القدس
استشهاد زوجين وطفلة في الثالثة برصاص الاحتلال في القدس...
الاحتلال الإسرائيلي يطلق منطاد تجسس عملاقًا فوق لبنان وسورية والأردن
الاحتلال الإسرائيلي يطلق منطاد تجسس عملاقًا فوق لبنان وسورية......
إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب القدس المحتلة
إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب القدس المحتلة...
المزيد