استشهاد زوجين وطفلة في الثالثة برصاص الاحتلال في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد ثلاثة مواطنين هم زوجان وطفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عند حاجز بيت إكسا قرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفلة رقية أحمد عودة أبو دهوك جهالين، (ثلاث سنوات)، وعلى الشاب محمد مزيد أبوعيد (32 عامًا)، وزوجته ضحى نبيه أبوعيد (26 عامًا) من بلدة بدو بعد زعم الاحتلال تنفيذهما لعملية دهس على حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من تقديم الإسعافات الأولية للشاب أبوعيد ما تسبب في استشهاده، وإثر ادعاءات قوات الاحتلال بتنفيذ عملية دهس، أغلقت الحاجز بالكامل ومنعت الدخول أو الخروج من القرية، ومنعت مركبات الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين.

الاحتلال يغتال سبعة شهداء في جنين

وخلال الدقائق الأولى نقلت المصادر الإعلامية خبر إصابة المواطنين بجراحٍ خطرة، ليتأكد فيما بعد ارتقاؤهم.

- إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب القدس المحتلة

- الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الثالث.. و«أطباء بلا حدود»: الناس يموتون لتعذر وصولهم للمستشفيات

واغتالت قوات الاحتلال اليوم سبعة شهداء في مدينة جنين، إثر قصفهم بطائرة مسيَّرة، كما استُشهد مواطن فلسطيني من بلدة عبوين قضاء رام الله إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحامها للبلدة.

وبهذا يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية اليوم إلى 11 شهيدًا، فيما يصل عدد شهداء الضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 350 شهيدًا، من مختلف مناطق الضفة ومدنها.