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الاحتلال الإسرائيلي يطلق منطاد تجسس عملاقًا فوق لبنان وسورية والأردن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 07:56 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يطلق منطاد تجسس عملاقًا فوق لبنان وسورية والأردن
منطاد مراقبة عملاق تابع لسلاح الجو، يُعرف باسم «تل شميم». (الإنترنت)
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أطلق الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد منطاد مراقبة عملاقًا تابعًا لسلاح الجو، يُعرف باسم «تل شميم»، إلى سماء الحدود الشمالية من فلسطين المحتلة مع لبنان، وفق ما نشره موقع «Ynet» الإسرائيلي، الذي أوضح أن الغرض من المنطاد كشف مختلف التهديدات القادمة من شمال فلسطين المحتلة، مثل الطائرات المسيَّرة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، والتحذير الاستباقي منها.

وأشار الموقع إلى أن منظومة المراقبة المركبة في المنطاد لا تزال قيد التجهيز، ولا تعدُّ مهيأة للتشغيل بعد. وقد رُصد المنطاد في لبنان من مسافة بعيدة، وقيل إنه ارتفع إلى سماء الحدود الجنوبية للبنان على مشارف بلدة بنت جبيل التي تبعد كيلومترًا عن الحدود.

أحد أكبر أنظمة مناطيد المراقبة في العالم
وأوضحت القناة «12 الإسرائيلية»، أن هذا المنطاد الضخم الذي انطلق صباح الأحد، بعد عام ونصف العام على الأرض، استعدادًا للخدمة التشغيلية، «هو أحد أكبر أنظمة مناطيد المراقبة في العالم، ويعمل على الكشف والإنذار بعيد المدى وهو جزء من نظام الكشف والدفاع المتعدد لإسرائيل». ولأن هذا المنطاد يحلق على ارتفاعات شاهقة، فيمنح جيش الاحتلال فرصة كبيرة لمراقبة مئات الكيلومترات.

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وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن تل أبيب وواشنطن تشاركتا في تطوير منظومة المراقبة «تل شميم»، وتجميعها داخل منطاد عملاق على مدى سنوات، فيما تقول القوات الجوية الإسرائيلية إنه أكبر منطاد مراقبة من نوعه في العالم، وقد رُكِّبت عليه عشرات الكاميرات الخاصة، وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة، وأجهزة الرادار الضخمة، ويبلغ طوله 117 مترًا، ويزن عدة آلاف من الكيلوغرامات.

منطقة المثلث الحدودي مع لبنان وسورية والأردن
من المفترض أن يحلق المنطاد فوق منطقة المثلث الحدودي مع لبنان وسورية والأردن، بحيث يتولى عمليات المراقبة والرصد على مسافة تمتد مئات الكيلومترات في عمق أراضي هذه الدول.

وأفادت جريدة «يديعوت أحرونوت» أنه من المفترض أن تبرهن فرق المراقبة الجوية الإسرائيلية على فاعلية المنطاد بعد إتمام تجهيزه وتشغيله. إذ سيُطلب منهم الكشف المبكر عن صواريخ كروز عالية السرعة التي تنطلق من العراق وإيران، وتحلق على ارتفاع منخفض لا يتجاوز عشرات الأمتار فوق سطح الأرض والتي يتعذر اكتشافها في العادة.

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