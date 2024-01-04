الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة بينهم مصور «وفا»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 27 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية بينهم مصور وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

فمن سلفيت اعتقل الاحتلال محمد صالح أبوصفية ورأفت بشير أحمد، ومن قلقيلية جرى اعتقال سامي عمر فضلا عن مصور «وفا» وفا عواد بعد مداهمة منزله على مخيم طولكرم، وكذلك أمير خالد نايفه من ضاحية شويكة.

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وشملت الاعتقالات أيضا إياد فؤاد حميد وطارق شوشة ورشيد حمامرة من بلدة حوسان غرب محافظة بيت لحم، ومحمد وليد طقاطقة من بلدة بيت فجار، وهاني ربعي وأحمد عيسى ربعي وإياس أحمد ربعي وخليل عيسى ربعي ومحمد عيسى الجبور من مسافر يطا جنوب الخليل، وعبدالله مريش من المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شبابا من نابلس وجنين وطوباس ورام الله والبيرة بينهم أسيرين محررين هما فادي باجس الريماوي وأمير أبوعودة.

اعتقال قوات الاحتلال لفلسطينيين من الضفة الغربية، 4 يناير 2024. (وفا)

اعتقال قوات الاحتلال لفلسطينيين من الضفة الغربية، 4 يناير 2024. (وفا)