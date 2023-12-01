استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس استشهاد ثلاثة صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، الجمعة، بعد انتهاء الهدنة.

وقال المكتب: «في هذا اليوم وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية قتل جيش الاحتلال 110 شهداء، من بينهم 3 صحفيين ليضافوا إلى 15 ألف شهيد» كانت الحركة أعلنت استشهادهم منذ اندلاع الحرب على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق نعت وكالة أنباء الأناضول التركية المصور الفلسطيني المتعاون معها منتصر الصواف، مؤكدة استشهاده في قصف إسرائيلي أعقب انتهاء الهدنة.

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة المحاصر، صباح الجمعة، بعد انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام، مما تسبب في استشهاد العشرات خلال ساعات.