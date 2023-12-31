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«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد فلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 09:19 مساء
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد فلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948
شهداء سقطوا في غزة جراء القصف الإسرائيلي للقطاع. (الإنترنت)
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أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن أكثر من 22 ألف شهيد ارتقوا في فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023، 98% منهم في قطاع غزة، وهي أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948.

وفي بيان صادر عنه اليوم الأحد، استعرض الجهاز أوضاع الفلسطينيين في نهاية العام 2023، عشية رأس السنة الجديدة 2024، قال الجهاز: إنه ومع نهاية العام 2023 وصل عدد السكان في قطاع غزة لـ2.3 مليون فرد منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يشكلون ما نسبة 47% من سكان القطاع. وأوضح أنه وبعد أكثر من شهرين على العدوان على غزة هناك ما نسبته 40% من الشهداء هم من الأطفال وحوالي 30% من النساء، بحسب المركز الإعلامي الفلسطيني.

22 ألف شهيد
وفي التفاصيل، أكد الجهاز أن عدد الشهداء في فلسطين بلغ منذ بداية العام 2023، 22 ألفًا و404 شهداء، منهم 22 ألفًا و141 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023، 98% منهم في قطاع غزة، منهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيدًا، منهم 111 طفلًا و4 نساء.

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ولفت إلى أنه استُشهد أكثر من 100 صحفي وفقًا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين بلغ عدد المفقودين الذين جرى التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب مليون و900 ألف مواطن داخل القطاع بعيدًا عن أماكن سكناهم.

7800 أسير حتى نهاية شهر نوفمبر
وفقًا لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية العام 2023، بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي نحو 7800 أسير حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلًا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) (2870) معتقلاً.

 كما لفت إلى أنه في الوقت الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ببناء مئات الوحدات الاستيطانية، يعيش أكثر من 745 ألف مستعمر في 151 مستعمرة مقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية في نهاية العام 2022.

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي أقدم على هدم وتدمير ما يزيد على 1200 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وذلك وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). 

ونوه بأنه منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، قام الاحتلال الاسرائيلي بتدمير ما لا يقل عن 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة إلى تدمير أكثر من 290 ألف وحده سكنية بشكل جزئي.

14.63 مليون فلسطيني في العالم 
علاوة على ذلك، أصبح سكان قطاع غزة يفتقرون لأساسيات الحياة من مسكن ومأكل ومياه. حيث أشارت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلى أن ما لا يقل عن 40% من سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة مما يعني أن سكان قطاع غزة يعانون من جوع كارثي وهذا يشير إلى أن قطاع غزة يعتبر الآن من أكثر المناطق مجاعة في العالم.

وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيانه: بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية العام 2023 حوالي 14.63 مليون فلسطيني؛ 5.55 مليون فـي دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.56 مليون في الدول العربية ونحو 772 ألفًا في الدول الأجنبية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الفلسطينين حوالي 7.3 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية في حين سيبلغ عدد الإسرائيليين 7.2 مليون مع نهاية العام 2023.

%65 من الأفراد في دولة فلسطين تقل أعمارهم عن 30 سنة
وقال البيان: مع نهاية العام 2023، بلغت نسبة الأفراد (0-5) 16% من مجمل السكان في فلسطين، بواقع 15% في الضفة الغربية 18% في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة الأفراد ما دون 18 سنة 44%، بواقع 41% في الضفة الغربية و47% في قطاع غزة.

وأوضح أن نسبة الأفراد ما دون 30 سنة في فلسطين بلغت 65% من مجمل السكان في فلسطين؛ (63% في الضفة الغربية و68% في قطاع غزة). وبلغت نسبة الأفراد الذين أعمارهم (65 سنة فأكثر) بـ4%.

وختم البيان بالقول: بناء على الأحداث الجارية في القطاع والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين وأسرهم في القطاع ومحو عدد كبير من العائلات الفلسطينية بغض النظر عن جنسهم وأعمارهم فمن غير المتوقع أن يكون هناك اختلال كبير في التركيب العمري والنوعي للسكان.

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