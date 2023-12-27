  • Alwasat News
Atwasat

أكثر من 21 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 02:16 مساء
أكثر من 21 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
فلسطينيون أمام المستشفى الميداني الأردني في غزة حيث ينقل مصابون جراء عدوان الاحتلال لتلقي العلاج. (أرشيفية: سبوتنيك)
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21110 شهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21110 شهداء و55243 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي».
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»
■  البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
■  خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
■  مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة
■  تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر 
■  لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون
■  تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
■  معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
■  جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
■  الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟
■  «تحقيقات»: تجار الأزمات
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

■  تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟
■  وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56
■  ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟
■  ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟
■  القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف
■  تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري
■  ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟
■  ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال
شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة

شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا

«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. محطات ليبية لافتة في 2023

مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. ...
«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية
الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا

الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا
حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023

حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023
إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023

إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023
«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023

«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023
لأجل إسرائيل إقليم في حرب دائمة!

لأجل إسرائيل إقليم في حرب دائمة!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللجنة البرلمانية التركية توافق على طلب السويد الانضمام إلى «الناتو»
اللجنة البرلمانية التركية توافق على طلب السويد الانضمام إلى ...
سبعة قتلى و11 مفقودا جراء فيضانات في جنوب أفريقيا
سبعة قتلى و11 مفقودا جراء فيضانات في جنوب أفريقيا
البنتاغون: إسقاط أكثر من 10 طائرات مسيّرة وصواريخ أطلقها «الحوثي»
البنتاغون: إسقاط أكثر من 10 طائرات مسيّرة وصواريخ أطلقها «الحوثي»
كيم يدشِّن أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي للحزب الحاكم
كيم يدشِّن أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي للحزب الحاكم
سيول تفرض عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي
سيول تفرض عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
المزيد
أكثر من 21 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
أكثر من 21 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة...
إيران: لا جديد في تقرير وكالة الطاقة بشأن اليورانيوم
إيران: لا جديد في تقرير وكالة الطاقة بشأن اليورانيوم...
بلينكن يزور المكسيك في محاولة لحل معضلة الهجرة
بلينكن يزور المكسيك في محاولة لحل معضلة الهجرة...
سيول تفرض عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي
سيول تفرض عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي...
كيم يدشِّن أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي للحزب الحاكم
كيم يدشِّن أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي للحزب الحاكم...
المزيد