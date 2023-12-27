أكثر من 21 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21110 شهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21110 شهداء و55243 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي».



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