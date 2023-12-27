أكثر من 21 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة...

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21110 شهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21110 شهداء و55243 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي».
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