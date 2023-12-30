الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء قصف العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 21 ألفا و672 شهيدا
القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 03:34 مساء
صورة التقطت من جنوب إسرائيل تظهر الدخان يتصاعد فوق قطاع غزة خلال القصف الإسرائيلي في 29 ديسمبر 2023 (ا ف ب)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 21 ألفا و672 شهيدا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.
وأكدت الوزارة استشهاد 165 شخصا وإصابة 250 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة أن 56 ألفا و165 شخصا جرحوا منذ 7 أكتوبر.
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