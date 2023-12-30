الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء قصف العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 21 ألفا و672 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 21 ألفا و672 شهيدا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأكدت الوزارة استشهاد 165 شخصا وإصابة 250 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة أن 56 ألفا و165 شخصا جرحوا منذ 7 أكتوبر.