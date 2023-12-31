الحوثيون: استشهاد 10 أفراد من القوات البحرية في قصف أميركي على 3 زوارق في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية، اليوم الأحد، أن قوات «العدو الأميركي» اعتدت على 3 زوارق تابعة لها، مما أدى إلى مقتل 10 من «قوات البحرية اليمنية».

وقال الناطق العسكري باسم «أنصار الله»، العميد يحيى سريع، في بيان له اليوم، إن «القوات الأميركية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر»، مضيفا أن «تحركات القوات الأميركية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة».

الحوثي يحذر الدول من «عدم الانجرار العدو الأميركي»

وتابع سريع: «نجدد نصحنا لكل الدول بعدم الانجرار لخطط العدو الأميركي الرامية لتوريطها في البحر الأحمر»، مهيبًا «ببقية الدول عدم الانخراط بالمسلك الأميركي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع».

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وذكر الناطق العسكري باسم الجماعة في بيان أن «القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو وكانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة». وتابع أن «عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية اليمنية».

الجيش الأميركي يعلن إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأميركي إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها ردًا على ثاني هجوم تتعرض له سفينة حاويات في البحر الأحمر خلال أقل من 24 ساعة، ما دفع شركة «ميرسك» المالكة للسفينة إلى تعليق العبور في المنطقة لمدة 48 ساعة.

وأفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الخاضع للحوثييين بمقتل عشرة حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبا في القصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي هاجمت سفينة قبالة الميناء. وأكد مصدر ملاحي آخر حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن أربعة ناجين وصلوا الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد.