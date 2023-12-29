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شركة مالكة لناقلة حاويات يحتجزها الحوثيون: تقارير مشجعة عن قرب الإفراج عن 17 بحارا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 02:03 مساء
شركة مالكة لناقلة حاويات يحتجزها الحوثيون: تقارير مشجعة عن قرب الإفراج عن 17 بحارا
مقاتل حوثي يقف على متن السفينة التجارية (جالاكسي ليدر ) التي احتجزها الحوثيون في البحر الأحمر، 20 نوفمبر 2023. (الإعلام العسكري للحوثيين – رويترز)
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قالت شركة جالاكسي ماريتايم، المسجلة في جزيرة «آيل أوف مان»، المالكة لناقلة الحاويات (جالاكسي ليدر) المحتجزة لدى حركة الحوثي اليمنية، منذ 19 نوفمبر الماضي، إن تقارير «مشجعة» وردت من الفلبين عن إفراج وشيك عن 17 بحارا يحتجزهم الحوثيون.

وطاقم ناقلة الحاويات مؤلف من 25 بحارا من بلغاريا والمكسيك ورومانيا وأوكرانيا والفلبين، وقالت الشركة إنها ملتزمة بتغطية تكاليف إعادة كل البحارة المحتجزين، بحسب وكالة «رويترز».

وفي 19 نوفمبر أعلنت جماعة الحوثي، احتجاز السفينة جالاكسي ليدر «الإسرائيلية»، ردا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وأكد استهداف أي سفينة إسرائيلية أو تتعامل مع الكيان المحتل.

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وشددت جماعة الحوثي على عزمها «استهداف جميع أنواع السفن» التي لها علاقة بشركات إسرائيلية، «انطلاقًا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرًا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أميركي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة»، بحسب منشور على منصة «إكس».

«استهداف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني»
وقالت القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي والموالية لإيران، إنها «ستقوم باستهداف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية»، بحسب «يورو نيوز». وأهابت في بيان، بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ84 على التوالي، برا وبحرا وجوا، والذي خلف حتى الآن، 21.507 شهداء و55.915 إصابة.

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