شاهد: المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في محاور التوغل بغزة وتستهدف آليات وتجمعات

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، خوض معارك واشتباكات في إطار التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بقطاع غزة.

واستهدفت الكتائب ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شمال مدينة خانيونس، كما قصفت تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

«سرايا القدس» تخوض معارك شرسة مع قوات الاحتلال

من جهتها، قصفت «سرايا القدس» تحشداً لجنود وآليات للاحتلال في محيط موقع إيرز شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون، كما استهدفت التحشدات العسكرية بمحيط مسجد الظلال بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

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وفي بلاغ آخر، أعلنت «سرايا القدس» أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة «التاندوم» في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق غزة. وقصفت السرايا تحشدات العدو في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون بصواريخ 107 وقذائف الهاون.

كما أعلنت «سرايا القدس» قصف التحشدات العسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وقصفت «سرايا القدس» تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.