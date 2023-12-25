«يوم أسود على إسرائيل».. جيش الاحتلال يعلن مقتل 15 جنديا في غزة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل ضابط في سلاح المدرعات في المعارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلن عنها إلى 15 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إن ضابطا برتبة رائد في سلاح المدرعات احتياط، قتل في معارك شمال قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة «روسيا اليوم».

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد، بأنه «يوم أسود على إسرائيل»، بسبب الارتفاع الكبير في عدد قتلى الجنود الإسرائيليين، المعلن عنهم من قبل الاحتلال، فيما يتوقع أن تكون الأعداد أعلى من ذلك بكثير.

رسالة السنوار عن المعارك

وفي وقت سابق، نشرت «الجزيرة نت»، رسالة قالت إن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، بعثها خلال اليومين الأخيرين إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة، أشار فيها إلى أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن جيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات.

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وأضاف السنوار، أن كتائب القسام استهدفت -خلال الحرب البرية- ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

يأتي ذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد نحو 21 ألف شهيد، وجرح نحو 54.036، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فضلا عن التسبب في دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.