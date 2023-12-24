الحوثيون: صاروخ أميركي لم يتمكن من إصابة طائرة يمنية وانفجر قرب سفينة بالبحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الحوثيين في اليمن محمد عبدالسلام، يوم الأحد، إن سفينة حربية أميركية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة للجماعة، كانت تنفذ نشاطًا «استطلاعيًا» في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبًا.

وقال عبدالسلام «فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي عرض البحر الأحمر قامت بارجة أميركية بإطلاق النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة... حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر»، بحسب «رويترز».

الحوثي يحذر السفن الأميركية

وأضاف أن السفينة تابعة لجمهورية الجابون، وكانت قادمة من أحد الموانئ الروسية. وقال عبدالسلام «البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أميركا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة، وعلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي».

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وحذر زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي يوم الأربعاء من أن الجماعة ستهاجم السفن الحربية الأميركية إذا استهدفت قواتها. وأعلنت واشنطن قبل أيام تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.