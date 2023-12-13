الاحتلال الإسرائيلي يقصف صالون حلاقة في جنين

القاهرة - بوابة الوسط

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، صالون حلاقة في مخيم جنين، في حين لا تزال تواصل تعزيزاتها العسكرية في المدينة، وتشن حملة مداهمات واسعة واعتقالات مع تواصل العدوان لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال قصفت صالون حلاقة في مخيم جنين، يعود للمواطن عدي جلامنة، بعد إطلاق قذيفة «أنيرجا» صوبه، ما أدى إلى تدميره واحتراقه بالكامل، مشيرة إلى إصابة وجه مواطن بشظايا الرصاص الحي.

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500 معتقل في جنين

وقال نادي الأسير الفلسطيني: «عدد حالات الاعتقال في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال صباح أمس، والمستمر حتى الساعة، بلغ أكثر من 500. وقد جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد تحقيق ميداني معهم في معسكر (سالم)».

وأعلنت حركة فتح ومؤسسات وفعاليات ومجلس قروي قرية رمانة غرب جنين، مساء اليوم، توفير مأوى لـ336 معتقلا جرى الإفراج عنهم، بعد اعتقالهم مع بداية العدوان على جنين ومخيمها، ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب وجود جيش الاحتلال.