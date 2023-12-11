ارتفاع حصيلة الشهداء في القصف الإسرائيلي على غزة إلى نحو 18200 شهيد

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205 شهداء وفقما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 18205 شهداء، و49645 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي»، بحسب «فرانس برس».

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدوانها الغاشم والدموي على قطاع غزة، لليوم الـ66 تواليًا، بشن مئات الغارات وتكثيف القصف المدفعي والأحزمة النارية واقتراف مجازر وحشية بتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها في إطار جريمة الإبادة الجماعية وسط وضع إنساني كارثي، مع استمرار التوغلات البرية ومجابهتها من جانب المقاومة.

استهداف منزل صحفي في قناة «الجزيرة»

وقصف الاحتلال منزل الصحفي في قناة «الجزيرة» أنس الشريف في مخيم جباليا؛ ما أدى إلى استشهاد والده. ووصلت شهيدة و6 إصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء إطلاق طائرة كواد كابتر إسرائيلية النار على المواطنين في شارع السكة جنوبي دوار أبوحميد وسط خان يونس. وأصيب مواطن محاصر في مدرسة الكرمي في بلدة عبسان شرقي خان يونس بقنصه من قوات الاحتلال.

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وشنت طائرات الاحتلال غارتين على وسط خان يونس، دمرت خلال إحداهما منزلا لعائلة اللحام ما أدى إلى شهداء وإصابات. وأصيب عدد من المواطنين باستهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين قرب مصنع العودة في دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بوصول 6 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل وشوارع تعرضت للقصف المدفعي الصهيوني العشوائي، واقترفت قوات الاحتلال صباح اليوم مجزرة بعدما قصفت منزلا للمواطن سليمان سالم الذي يضم عشرات النازحين في مدينة غزة، ما أدى إلى 50 شهيدًا على الأقل.