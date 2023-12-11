  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة الشهداء في القصف الإسرائيلي على غزة إلى نحو 18200 شهيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 06:03 مساء
ارتفاع حصيلة الشهداء في القصف الإسرائيلي على غزة إلى نحو 18200 شهيد
محاولات لانتشال ضحايا من تحت أنقاض المنازل التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205 شهداء وفقما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 18205 شهداء، و49645 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي»، بحسب «فرانس برس». 

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدوانها الغاشم والدموي على قطاع غزة، لليوم الـ66 تواليًا، بشن مئات الغارات وتكثيف القصف المدفعي والأحزمة النارية واقتراف مجازر وحشية بتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها في إطار جريمة الإبادة الجماعية وسط وضع إنساني كارثي، مع استمرار التوغلات البرية ومجابهتها من جانب المقاومة.

استهداف منزل صحفي في قناة «الجزيرة»
وقصف الاحتلال منزل الصحفي في قناة «الجزيرة» أنس الشريف في مخيم جباليا؛ ما أدى إلى استشهاد والده. ووصلت شهيدة و6 إصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء إطلاق طائرة كواد كابتر إسرائيلية النار على المواطنين في شارع السكة جنوبي دوار أبوحميد وسط خان يونس. وأصيب مواطن محاصر في مدرسة الكرمي في بلدة عبسان شرقي خان يونس بقنصه من قوات الاحتلال.

-  66 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على أحياء غزة
-  «واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على وسط خان يونس، دمرت خلال إحداهما منزلا لعائلة اللحام ما أدى إلى شهداء وإصابات. وأصيب عدد من المواطنين باستهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين قرب مصنع العودة في دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بوصول 6 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل وشوارع تعرضت للقصف المدفعي الصهيوني العشوائي، واقترفت قوات الاحتلال صباح اليوم مجزرة بعدما قصفت منزلا للمواطن سليمان سالم الذي يضم عشرات النازحين في مدينة غزة، ما أدى إلى 50 شهيدًا على الأقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية ...
ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي

ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة

«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر

منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
كاريكاتير حليم - دعوات لوقف الحرب على غزة

كاريكاتير حليم - دعوات لوقف الحرب على غزة
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي

اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي
الحكومة اللبنانية تتضامن مع دعوات إضراب عالمي لوقف إطلاق النار في غزة

الحكومة اللبنانية تتضامن مع دعوات إضراب عالمي لوقف إطلاق النار في غزة
الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت

الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت
هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»

مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا

الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا
أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام

أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 ...
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. «آكشن إيد» الدولية: قطاع غزة الأخطر بالعالم على النساء والفتيات

مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. «آكشن إيد» الدولية: قطاع غزة الأخطر بالعالم على ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المرصد السوري»: 4 قتلى بينهم عنصران من حزب الله في الغارات الإسرائيلية قرب دمشق
«المرصد السوري»: 4 قتلى بينهم عنصران من حزب الله في الغارات ...
66 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على أحياء غزة
66 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على ...
يوم الإضراب العالمي من أجل غزة.. شوارع خاوية وشركات أغلقت أبوابها في الضفة الغربية والأردن ولبنان (صور)
يوم الإضراب العالمي من أجل غزة.. شوارع خاوية وشركات أغلقت أبوابها...
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
وفد من مجلس الأمن يزور العريش ورفح لتفقد المساعدات الإنسانية والطبية قبل دخولها غزة
وفد من مجلس الأمن يزور العريش ورفح لتفقد المساعدات الإنسانية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع المدني
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم ......
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية ......
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان...
المزيد
استشهاد مختار بلدة بجنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي في قضاء مرجعيون
استشهاد مختار بلدة بجنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي في قضاء ......
ارتفاع حصيلة الشهداء في القصف الإسرائيلي على غزة إلى نحو 18200 شهيد
ارتفاع حصيلة الشهداء في القصف الإسرائيلي على غزة إلى نحو ......
«القسام» تخوض معارك عنيفة في مواجهة توغلات الاحتلال بقطاع غزة
«القسام» تخوض معارك عنيفة في مواجهة توغلات الاحتلال بقطاع ......
وفد من مجلس الأمن يزور العريش ورفح لتفقد المساعدات الإنسانية والطبية قبل دخولها غزة
وفد من مجلس الأمن يزور العريش ورفح لتفقد المساعدات الإنسانية......
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع ......
المزيد