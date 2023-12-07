ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 17177 شهيدًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 17177 شهيدًا، وذلك بعد مضي أكثر من شهرين على الحملة العسكرية الجائرة التي تدعمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وسجلت الوزارة في بيان «استشهاد 350 (شخصا) خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية ليرتفع عدد الشهداء إلى 17177 وأكثر من 46 ألف إصابة». حيث تشكّل النساء والأطفال الغالبية من أعداد الضحايا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها على المدنيين في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تقدم العتاد الحربي والدعم المالي لسلطة الاحتلال حتى تتمكن من الاستمرار في عدوانها.

فلسطينيون في غزة يؤدون صلاة الجنازة على شهداء العدوان من المدنيين والأطفال والنساء، 11 أكتوبر 2023. (قناة تي آر تي)