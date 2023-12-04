الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته العسكرية في كامل قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

صرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري بأن جيش الاحتلال أطلق عملياته العسكرية في كامل قطاع غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تستهدف جميع أنحاء القطاع للقضاء على كامل معاقل لحركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وبدأ الجنود الإسرائيليون هجوما بريا منذ 27 أكتوبر في شمال غزة حيث سيطروا على عدة مناطق . وذلك بعد استئناف القتال الجمعة إثر انتهاء هدنة استمرت أسبوعا مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وحسب وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس، فقد قتل أكثر من 15523 شخصا خلال شهرين تقريبا من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، حسب وكالة «فرانس 24».

ويعيش قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد انتهاء الهدنة على وقع قصف ينفذه الجيش الإسرائيلي. وضيقت عمليات القصف على المدنيين الذين لاذوا بمنطقة آخذة في التضاؤل في جنوب القطاع المحاصر. وعبر سكان في خان يونس عن قلقهم من أن إسرائيل تجهز هجوما بريا جديدا، وانتقل كثير منهم بالفعل إلى خان يونس للفرار من هجمات سابقة. من جهة أخرى، قالت حماس إنها أطلقت صواريخ استهدفت تل أبيب. ودوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة.