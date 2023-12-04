  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته العسكرية في كامل قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 09:07 صباحا
الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته العسكرية في كامل قطاع غزة
قوات إسرائيلية، كتبت عبارة «القضاء على حماس» على مركبة عسكرية، متمركزة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، 3 ديسمبر، 2023. (ا ف ب)
alwasat radio

صرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري بأن جيش الاحتلال أطلق عملياته العسكرية في كامل قطاع غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تستهدف جميع أنحاء القطاع للقضاء على كامل معاقل لحركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وبدأ الجنود الإسرائيليون هجوما بريا منذ 27 أكتوبر في شمال غزة حيث سيطروا على عدة مناطق . وذلك بعد استئناف القتال الجمعة إثر انتهاء هدنة استمرت أسبوعا مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وحسب وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس، فقد قتل أكثر من 15523 شخصا خلال شهرين تقريبا من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، حسب وكالة «فرانس 24».

-شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى شمال غزة
-بريطانيا ترسل طائرات مراقبة للتحليق فوق غزة للكشف عن أماكن الأسرى

ويعيش قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد انتهاء الهدنة على وقع قصف ينفذه الجيش الإسرائيلي. وضيقت عمليات القصف على المدنيين الذين لاذوا بمنطقة آخذة في التضاؤل في جنوب القطاع المحاصر. وعبر سكان في خان يونس عن قلقهم من أن إسرائيل تجهز هجوما بريا جديدا، وانتقل كثير منهم بالفعل إلى خان يونس للفرار من هجمات سابقة. من جهة أخرى، قالت حماس إنها أطلقت صواريخ استهدفت تل أبيب. ودوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادًا لكأس آسيا

الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادًا لكأس آسيا
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر

الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية

الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي

أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)

حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)
«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق أسفل مستشفى الشفاء

«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق أسفل مستشفى الشفاء
«WTV» تكشف خريطة ومواعيد «ملعب الوسط»

«WTV» تكشف خريطة ومواعيد «ملعب الوسط»
أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»
المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024

المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن

ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»

الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»
«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»

«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»
«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة

«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة
ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر

ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر
العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ومجلس الدولة يطالب بـ«تشريعات»

العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ...
حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة

حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة
سقوط أحد صواريخ «القبة الحديدية» داخل «إسرائيل» (فيديو)

سقوط أحد صواريخ «القبة الحديدية» داخل «إسرائيل» (فيديو)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)
حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 ...
بريطانيا ترسل طائرات مراقبة للتحليق فوق غزة للكشف عن أماكن الأسرى
بريطانيا ترسل طائرات مراقبة للتحليق فوق غزة للكشف عن أماكن الأسرى
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 ألفا و523 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 ألفا و523 ...
دموع النشطاء خلال وقفة تضامنية مع غزة في مؤتمر المناخ في دبي
دموع النشطاء خلال وقفة تضامنية مع غزة في مؤتمر المناخ في دبي
«القسام» تعلن تصفية 8 جنود إسرائيليين في تفجير حقل ألغام شرق خان يونس
«القسام» تعلن تصفية 8 جنود إسرائيليين في تفجير حقل ألغام شرق خان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة...
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية ......
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة ......
المزيد
قيادي بـ«القسام»: انسحاب 70% من قوات الاحتلال المتوغلة شمال غزة بفضل ضربات المقاومة
قيادي بـ«القسام»: انسحاب 70% من قوات الاحتلال المتوغلة شمال ......
الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته العسكرية في كامل قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته العسكرية في كامل قطاع......
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى شمال غزة
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى شمال غزة...
«القسام» تعلن تصفية 8 جنود إسرائيليين في تفجير حقل ألغام شرق خان يونس
«القسام» تعلن تصفية 8 جنود إسرائيليين في تفجير حقل ألغام شرق......
دموع النشطاء خلال وقفة تضامنية مع غزة في مؤتمر المناخ في دبي
دموع النشطاء خلال وقفة تضامنية مع غزة في مؤتمر المناخ في دبي...
المزيد