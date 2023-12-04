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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى شمال غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 08:36 صباحا
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى شمال غزة
سكان في مدينة حمد السكنية في خان يونس بقطاع غزة يحملون امتعتهم بعد قصف إسرائيلي، 2 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين، منتصف الليلة الماضية وصباح اليوم الإثنين، بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ اطلق من قبل طائرة استطلاع اسرائيلية، وفي استهدافات مماثلة لمنازل في رفح وخان يونس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تسبب الاستهداف لبوابة المستشفى، بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، الى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان. وتحدثت مصادر صحية عن وجود اكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الاسرائيلية.

وكان قد وصل الى المستشفى، بحسب المصادر، 99 شهيدا منذ صباح أمس الأحد وحتى اعداد هذا الخبر.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين بدون سابق إنذار، وهذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني.

9 شهداء في غارة على منزل شرق رفح
وفي تطور لاحق، دمرت الطائرات الحربية الاسرائيلية، مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين الذين اكتظت بهم اروقة مستشفى كمال عدوان واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم، في غارة اسرائيلية على منزل في حي التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت (وفا) عن مصادر أنباء عن استشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف أحد المنازل بالقرب من مقبرة الشابورة وسط رفح.

الى ذلك، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على أحياء الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، كما تعرضت هذه الأحياء أيضا لقصف مدفعي متواصل.

وواصلت إسرائيل عدوانها على غزة، وخلال الساعات الماضية شنت غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، مخلّفة مئات الشهداء والجرحى.

واستشهد 26 مواطنا مساء امس الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت (وفا) بأن 26 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين يعودان لعائلة الهمص داخل مخيم يبنا، ولعائلة البواب خلف المعصرة في حي الجنينة، في رفح، جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7أكتوبر إلى 15,523 شهيدا، وإصابة 41,316 فلسطينيا، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة اسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمر 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية عن العمل.

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