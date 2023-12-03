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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 ألفا و523 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 06:33 مساء
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 ألفا و523 شهيدا
جثامين الشهداء يلفها الكفن الأبيض وسكان قطاع غزة يودعونها إثر القصف الإسرائيلي على القطاع. (الإنترنت)
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ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15523 شهيدًا وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة في بيان «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 شهيدًا، و41316 مصابًا»، ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ58 في ظل توسيع الاحتلال لهجماته الجوية والبرية والبحرية وسط تصدي الفصائل الفلسطينية لمحاولات التوغل داخل مدن القطاع سواء في الشمال أو الجنوب.

 «الجولة الثانية» من الحرب
واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع في «الجولة الثانية» من العدوان الذي بدأه في السابع من أكتوبر الماضي، واستأنفها الاحتلال بعد تعثر جهود تمديد الهدنة الإنسانية في غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، الأحد، بأن «7 فلسطينيين على الأقل استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة». كما شهد شرق دير البلح عمليات قصف إسرائيلية عنيفة طالت العديد من المنازل.

مجزرة جديدة في مخيم جباليا
واقترفت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم جباليا بعدما قصفت منزلا على رؤوس قاطنيه ما أدى إلى عشرات الشهداء، وارتقى 3 شهداء وأصيب 20 في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو جياب في محيط منطقة أبو اسكندر شمالي مدينة غزة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة أبو مصطفى في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وأكدت مصادر طبية وصول 400 شهيد إلى المستشفى المعمداني في غزة جراء الغارات منذ بدء التهدئة يوم الجمعة الماضية.

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بدوره، أكد الناطق باسم الدفاع المدني وصول 84 شهيدا إلى المستشفى المعمداني بسبب الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم، وارتقى شهيد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

قصف سيارات على طريق صلاح الدين
وقصفت قوات الاحتلال عدة سيارات على طريق صلاح الدين شمال بلدة القرارة في خايونس ما أدى إلى عدد من الإصابات، ولا يزال آخرون في المكان عالقون نظيرًا لتوغل قوات الاحتلال في المنطقة بين خانيونس ودير البلح.

وأمس السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألفًا و207 شهداء، بالإضافة لـ 40 ألفًا و650 جريحًا. وأوضح «الإعلامي الحكومي» أن 70%؜ من الشهداء والجرحى في قطاع غزة من الأطفال والنساء. منوهًا بارتفاع عدد المفقودين لأكثر من 7500 غالبيتهم أطفال.

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