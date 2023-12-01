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مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 11:01 مساء
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أنهى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في البلد الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

واعتمد مجلس الأمن قراراً بإنهاء تفويض البعثة الأممية اعتباراً من الأحد المقبل، فيما صوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح المجلس أن القرار جاء بعد أن أخذه علماً برسالة الخرطوم التي طالبت فيها بالإنهاء الفوري لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس).

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