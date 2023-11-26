وصول الدفعة الثانية من الرهائن إلى «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت المجموعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة بموجب اتفاق الهدنة إلى «إسرائيل»، مساء السبت، على ما أعلن جيش الاحتلال في بيان.

وتشمل الدفعة الثانية 13 رهينة إسرائيلية وأربعة تايلانديين كان قد تأخر إطلاقهم بعدما اتهمت حركة حماس «إسرائيل» بعدم الالتزام ببنود اتفاق الهدنة الموقتة في غزة.

يقضي اتفاق الهدنة بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة أربعة أيام، يجري خلالها تبادل أسرى بين الاحتلال وفصائل المقاومة، بالإضافة إلى إدخال 230 شاحنة يوميا خلال الهدنة لجميع مناطق القطاع، وتوقف تحليق الطائرات الحربية والاستطلاع.