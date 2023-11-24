بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هجوم حركة حماس على «إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي سببه معرفة الحركة بعمل أميركا مع السعودية وإسرائيل لأجل تطبيع العلاقات بينهما».

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «نتطلع إلى إنهاء دائرة العنف، ويمكن أن نصل إلى حل يجعل الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في سلام ضمن حل الدولتين​».

واعتبر أن «الأمور التي تتعلق بالهدنة في قطاع غزة تسير حتى الآن بشكل جيد»، موضحا أن واشنطن «عملت بإلحاح من أجل التوصل إليها وإطلاق الرهائن».

تمديد الهدنة أكثر من 4 أيام

وأكد بايدن وجود «فرص حقيقية» لتمديد هدنة أكثر من أربعة أيام، موجها الشكر إلى شركاء الولايات المتحدة في المنطقة على جهودهم، متابعا: «تحدثت إلى أمير قطر والرئيس المصري، للتوصل إلى الهدنة»

وتابع: «الهدنة فرصة جيدة لإيصال الغذاء والدواء والوقود إلى أهالي غزة، وسنراقب عملية تنفيذ اتفاق الهدنة»