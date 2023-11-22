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الاحتلال الإسرائيلي يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 01:38 صباحا
الاحتلال الإسرائيلي يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي خلال ساعات
المستشفى الإندونيسي (أرشيفية: الإنترنت)
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هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، باقتحام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، خلال ساعات، بداعي احتوائه على «نشاطات عسكرية».

ووصلت إلى أحد الإداريين في المستشفى رسالة  نصية عبر تطبيق «واتساب» مرسلة من ضابط في جيش الاحتلال جاء فيها: «تحذير خاص بإخلاء المستشفى الإندونيسي. في حوزة الجيش الإسرائيلي معلومات حول نشاط عسكري داخل المستشفى، والجيش يطلب بشكل فوري وقف كل الأعمال العسكرية في المستشفى. إذا لم يتوقف النشاط العسكري خلال 4 ساعات الجيش يحفظ لنفسه الحق بالنشاط ضد العمليات العسكرية وفق القوانين الدولية».

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وأكدت إدارة المستشفى أن هذا التهديد خلق حالة من الهلع كون الاقتحام قد يتخلله ارتكاب مجازر في صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشارت إلى أن الإخلاء القسري ليس ضمن القانون الدولي، ولا يتفق مع أي من القوانين أقرتها الأمم المتحدة أو اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما يقع في إطار جرائم الحرب التي تغلف بشكل قانوني من جانب الاحتلال.

وحذرت إدارة المستشفى الإندونيسي من تكرار الاحتلال لسيناريو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الذي اقتحمه جيش الاحتلال الأسبوع الماضي وأخلى معظم من فيه من مرضى ومرافقين ونازحين.

وجرى إجلاء نحو 100 جريح ومريض منتصف الليلة الماضية، من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد ساعات من قصف استهدفت به طائرات الاحتلال مرافق «الإندونيسي» بينها غرف العمليات، ما أوقع 12 شهيدا على الأقل، والعديد من الجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطيني عن مصادر صحية قولها: لا يزال هناك 630 جريحًا ومريضًا في المستشفى الإندونيسي، بينهم نحو 50 تتطلب حالاتهم الصعبة سيارات إسعاف لإجلائهم، إضافة إلى 200 من الطواقم الطبية.

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