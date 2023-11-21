استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد صحفيان في قناة «الميادين» ومدني جراء «قصف معاد» قرب الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وفقما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع في مثلث طيرحرفا الجبين على بُعد نحو ميل من الحدود مع إسرائيل، مشيرة في خبر لاحق إلى أن الصحفيين اللذين استشهدا هما مراسلة القناة فرح عمر، ومصور القناة ربيع المعماري، والمواطن اللبناني حسين عقيل.
"المقاومة الإسلامية افتتحت عملياتها اليوم منذ الصباح الباكر رداً على استهداف منازل المدنيّين".@farah__omar @AlMayadeenNews #الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/mAXed6DMd3— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) November 21, 2023
«الميادين» تنعي الصحفيين
ونعت قناة «الميادين»، عبر موقعها الإلكتروني، فرح عمر وربيع المعماري «اللذين ارتقيا بقصف إسرائيلي غادر جنوب لبنان». وقالت إن فرح «ظهرت في رسالتها الأخيرة ضمن تغطية مباشرة (في وقت سابق اليوم) على شاشة الميادين، متحدثةً عن آخر التطورات في الجنوب».
تعليقات