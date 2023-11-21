استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد صحفيان في قناة «الميادين» ومدني جراء «قصف معاد» قرب الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وفقما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع في مثلث طيرحرفا الجبين على بُعد نحو ميل من الحدود مع إسرائيل، مشيرة في خبر لاحق إلى أن الصحفيين اللذين استشهدا هما مراسلة القناة فرح عمر، ومصور القناة ربيع المعماري، والمواطن اللبناني حسين عقيل.