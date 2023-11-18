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وزير خارجية الأردن يشكك في قدرة الاحتلال بالقضاء على المقاومة الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 12:25 مساء
وزير خارجية الأردن يشكك في قدرة الاحتلال بالقضاء على المقاومة الفلسطينية
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أرشيفية: الإنترنت)
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شكك وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، في قدرة الاحتلال الإسرائيلي على القضاء على المقاومة الفلسطينية وفي القلب منها حركة حماس، مشيرا إلى أنه «لا يفهم كيف يمكن تحقيق هدف إسرائيل القضاء على حركة حماس».

وأضاف الصفدي، في القمة الأمنية لحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، «تقول إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس. هناك الكثير من العسكريين هنا، أنا فقط لا أفهم كيف يمكن تحقيق هذا الهدف»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وحذر من أن الأردن «سيفعل كل ما يلزم» لمنع تهجير الفلسطينيين، وسط عدوان إسرائيلي مستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي,

وقال الصفدي «لن نسمح بحدوث ذلك أبدا، فبالإضافة إلى كونه جريمة حرب، فإنه سيشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي. وسنفعل كل ما يلزم لوقفه».

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