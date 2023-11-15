عشرات الشهداء في سلسلة غارات عدوانية إسرائيلية على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بعد ساعات من جريمة اقتحام مجمع الشفاء الطبي بالقطاع.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال قصفت عددًا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. وأضافت، أن 4 شهداء ارتقوا في قصف استهدف منزلًا مجاورًا لمركز إيواء في مخيم جباليا، وأصيب العشرات بجروح.

ويتعرض حي الشيخ رضوان كسائر الأحياء والمناطق السكنية في مدينة غزة لقصف متواصل، برًا وبحرًا وجوًا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي. وفي وقت لاحق، أصيب عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال لأحد المنازل قرب بركة أبوراشد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة القرارة بخان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى. كما وصل ثلاثة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وعشرات الجرحى، في قصف استهدف أبراج الصالحي في مخيم النصيرات.

اقتحام مستشفى الشفاء

وتتزامن الغارات مع جريمة جديدة الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء حين اقتحم جنوده مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة ستة أيام، وأطلقوا النار على كل من حاول الخروج منه وتركوا الجثث للكلاب الضالة تنهشها في العراء. كما احتجزت قوات الاحتلال الكوادر الطبية الموجودة في المستشفى، الذين رفضوا مغادرته وترك الحالات فيه، وأكد عدد منهم تدمير القوات مخزن الأدوية ومكاتب فيه خلال الاقتحام الدموي.

السلطة الفلسطينية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء في بيان إن «اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف». وحملت «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون الموجودون في المجمع»، مطالبة بـ«تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم».

يشار إلى أن المجمع الطبي بمستشفى الشفاء تأسس قبل نكبة العام 1948 بعامين، ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه نحو 25% من العاملين في المستشفيات في قطاع غزة. ومع العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي وحرب الإبادة الصهيونية بات ممتلئا بآلاف الجرحى والمرضى على نحو فاق طاقته الاستيعابية التي تبلغ بين 500 و700 سرير، مع استمرار استقبال المزيد منهم.

ويعاني المستشفى من وضع كارثي نتيجة نقص الوقود والدواء، وكثرة الجرحى، وتوافد أعداد كبيرة من المصابين، ليضاف إلى هذا كله جريمة اقتحام جيش الاحتلال المستشفى واقتحام ساحته بالدبابات وتفجير مخزن أدوية ومعدات.