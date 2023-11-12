إعادة 192 عائلة عراقية من مخيم الهول الذي يضم عائلات متطرفي «داعش» في شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أمني عراقي الأحد أن 192 عائلة عراقية، أي ما مجموعه 776 شخصًا، يتجهون للعودة إلى بلادهم بعد مغادرتهم مخيم «الهول» في شمال شرق سورية الذي يضم أقارب «متطرفين» من تنظيم «داعش».

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، إلى مغادرة حافلات تقل تلك العائلات من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية. وبعيد وصولهم، يتعيّن على هؤلاء تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة العراقي قبل السماح لهم بالعودة الى مناطق الأصلية. ويقع مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق، بحسب «فرانس برس».

عائلات «متطرفين» من تنظيم داعش

ويضم مخيّم الهول المكتظ الذي تديره «قوات سوريا الديموقراطية»، نحو خمسين ألف شخص من السوريين والعراقيين، وأكثر من 10 آلاف أجنبي من حوالي ستين دولة أخرى. وجميع هؤلاء هم من عائلات «متطرفي» التنظيم المتطرف.

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وأكد مسؤول أمني عراقي رافضًا كشف هويته، عودة «192 عائلة أو 776 شخصًا»، موضحًا أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تنسق عمليات الإعادة هذه مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية.

عودة أقارب «المتطرفين» تثير الجدل

ولا تزال عودة أقارب «المتطرفين» تثير الجدل بين السكان في العراق الذي خاض حربًا لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017 بطرد التنظيم بعد سيطرته على حوالى ثلث مساحة البلاد.

وسعيًا للحد من العدائية التي قد تواجهها هذه العائلات عقب عودتها من سورية، يجري إيواء أفرادها أولًا في مخيم الجدعة حيث يخضعون لإجراءات وتدقيق أمني و«مرحلة من التأهيل النفسي»، وفق مسؤولين عراقيين. وعلى الرغم من التحديات، يعد العراق من الدول القليلة التي تستعيد مواطنيها بانتظام من مخيم الهول، الأمر الذي رحبت به الأمم المتحدة والولايات المتحدة على حد سواء.

وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مطلع نوفمبر أنه جرى نقل «1567 عائلة من مخيم الهول وأدخلوا إلى مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم»، مشيرًا إلى «إعادة 900 عائلة عراقية... إلى مناطقها الأصلية» بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وكشف عودة «2945 متهمًا عراقيًا بالإرهاب» جرت «محاكمة أغلبهم وفق القوانين العراقية».