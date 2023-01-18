إعادة 142 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى العراق

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد العراق 142 عائلةً من مخيم الهول السوري الذي يضمّ عائلات «مقاتلي» تنظيم «داعش»، إلى مخيم الجدعة في شمال العراق، كما أعلن مسؤول عراقي والجيش الأميركي الأربعاء.

ويضاف هؤلاء إلى 766 عائلةً عراقية أعيدت منذ مايو 2021 من مخيم الهول إلى مركز الجدعة الواقع جنوب الموصل، أرجع جزء منهم إلى مناطقهم الأصلية في العراق، بحسب «فرانس برس».

مركز الجدعة يؤوي قرابة 400 عائلة عراقية

يضم مخيّم الهول المتداعي والمكتظ، أكثر من 50 ألف شخص من عائلات «مقاتلي» تنظيم «داعش»، بمن فيهم أجانب من حوالى 60 دولة، بالإضافة إلى نازحين سوريين ولاجئين عراقيين، يبلغ عددهم نحو 25 ألفاً. ويؤوي مركز الجدعة قرابة 400 عائلة عراقية حاليا، غالبيتها من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار.

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وغالباً ما تثير عودة هؤلاء إلى مناطقهم الجدل لشبهة انتماء أفراد من عائلاتهم إلى تنظيم «داعش»، في بلد لا يزال بعد خمس سنوات من إعلان «الانتصار» العسكري على التنظيم، يحمل ندوب تلك الحرب.

وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تغريدة ليل الثلاثاء الأربعاء عن «نقل 142 عائلةً عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة». ويضمّ هؤلاء «580 فردا»، وفق بيان للقيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الأربعاء أشارت فيه إلى أن عملية نقل العائلات تمّت السبت في 14 يناير.

القرار لا يشمل 26 مخيماً في إقليم كردستان

في ديسمبر 2021، أعلنت السلطات العراقية نيتها بأن تغلق نهائيًا مخيم الجدعة وهو آخر مخيم يضمّ نازحين في العراق. ولا يشمل القرار 26 مخيماً في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي. ومذّاك، لم يحصل تقدّم في هذا الملف، لا سيما أن إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية تتطلب تقبّل المجتمعات المحلية لهم.

وبحسب البنك الدولي في تقرير صدر في يناير 2022، فإنّ «العائلات التي يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية، تجد عودتها متوقّفة بسبب عوامل أمنية، ورفض المجتمع ووصمة العار، ومعرّضة للاعتداءات الثأرية».

تسبب النزاع مع تنظيم الدولة الإسلامية بنزوح ستة ملايين شخص، وفق بيان لمنظمة الهجرة الدولية في 2021. وفيما أعيدت مئات آلاف الأسر إلى بيوتها، لا يزال 1.2 مليون شخص «في حالة نزوح».