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أستراليا تستعيد 17 مواطنا من مخيمي الهول وروج في سورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 09:30 صباحا
أستراليا تستعيد 17 مواطنا من مخيمي الهول وروج في سورية
نساء في مخيم الهول في سورية، 23 يوليو 2019. (أ ف ب)
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استعادت أستراليا السبت أربع نساء و13 طفلًا بعدما احتجزوا لسنوات داخل مخيّمين في سورية عقب سقوط تنظيم «داعش». وتعد هذه العملية الأولى ضمن سلسلة مهمات مقررة لاستعادة حوالي 20 امرأة أسترالية و40 طفلًا، هم زوجات وأبناء مقاتلين مفترضين من تنظيم «داعش»، من مخيمي الهول وروج.

وقال كمال دبوسي، وهو والد إحدى النساء الأربع، إن بعض الأطفال سيحتاجون إلى الرعاية الطبية. وصرّح للصحفيين «الجميع في وضع جيد جدا لكن توجد بعض الظروف الصحية»، حسب وكالة «فرانس برس». وأضاف إن «عددا من الأطفال يعانون مشكلات صحية خطيرة وبالتالي نرغب في أن يتم فحصهم في أسرع وقت ممكن».

وأفاد دبوسي أن ابنته مريم (31 عاما) «أُرغمت» على السفر إلى سورية من قبل زوجها الذي لم يعد على قيد الحياة ولا تُمثل أي تهديد لأستراليا. وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل، إن الحكومة درست «مجموعة من العوامل المرتبطة بالأمن والمجتمع والرعاية الاجتماعية»، قبل الموافقة على استعادة النساء والأطفال. وأضافت في بيان أعقب وصول المجموعة المكوّنة من 17 شخصا إلى سيدني أن «قرار استعادة هؤلاء النساء وأطفالهن جاء بناء على تقييمات فردية بعد عمل مطوّل قامت به وكالات الأمن القومي».

وتعد استعادة أفراد عائلات مقاتلي تنظيم «داعش» قضية مشحونة سياسيا في بلد لطالما عرف بنهجه المتشدد حيال الهجرة. وأشار حزب المعارضة الأسترالي المحافظ مرارا إلى مخاوف مرتبطة بالأمن القومي كمبرر لرفضه إعادة المواطنين المحتجزين في المخيمات السورية. وقالت أونيل إنه يمكن أن تجري مقاضاة النساء في أستراليا إذا خلص عناصر مكافحة الإرهاب إلى أنهن تورطن في نشاطات غير قانونية في سورية. 

ماذا قالت «هيومن رايتس ووتش»؟
بدورها، علّقت الباحثة لدى «هيومن رايتس ووتش» سوفي ماكنيل على الإعلان بالقول إنها «خطوة جاءت متأخرة كثيرا». وأضافت «على مدى سنوات، تركت الحكومة الأسترالية مواطنيها ليواجهوا ظروفا مروعة أثناء الاحتجاز في مخيمات في شمال شرق سورية». وأردفت «يمكن أستراليا أن تؤدي دورا قياديا في مكافحة الإرهاب عبر عمليات الاستعادة المنظمة هذه لمواطنيها، علما أن معظمهم أطفال لم يختاروا يوما العيش في ظل حكم تنظيم داعش».

وأقامت النساء الأستراليات والأطفال في مخيمي الهول وروج في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سورية منذ انهارت العام 2019 ما تعرف بـ«دولة الخلافة» التي أعلنها تنظيم «داعش».

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