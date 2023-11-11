بيان قمة الرياض: كسر الحصار على غزة والمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال ودعوة «الجنائية» للتحقيق في جرائم الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

​دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة مجلس الأمن لاتخاذ قرار فوري يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وكسر الحصار على القطاع وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.

وتضمن البيان الختامي للقمة «رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية كدفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة»، كما دعا البيان «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة كيميائية». كما طالب «المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل».

وأكد قادة الدول المجتمعون خلال البيان «رفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية».

فرض وقف العدوان وكبح جماح سلطة الاحتلال

وطالبت الدول الإسلامية والعربية مجلس الأمن «باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25L-10/ES/A بتاريخ 10/26/ 2023 واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤًا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء، ويحيل غزة خرابًا».

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كما طالب بيان القمة «جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته».

عقاب جماعي يمثل جريمة حرب

وطالب البيان مجلس الأمن بـ«اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويده بالمياه والخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتبار هذا عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، مع تأكيد ضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، وضرورة أن يرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع».

وطالب البيان بـ«كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين». ودعم «كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف».

وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى استشهاد أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، الجمعة.