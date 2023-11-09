إسماعيل هنية يصل القاهرة لبحث الأوضاع في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حركة حماس، الخميس، وصول رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين عن الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إن هنية وصل القاهرة مع وفد يضم خالد مشعل وخليل الحية صباح الخميس، مشيرة أنه التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وجرى التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت قبل قليل مصادر إعلامية مصرية أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج خالد مشعل وصل القاهرة، الخميس، والتقى رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. وفق قناة القاهرة الإخبارية.