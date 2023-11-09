إندونيسيا: سنطالب بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، إنه سيبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن في لقاء بينهما يوم الإثنين بوجوب الوقف الفوري لإطلاق النار الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس الإندونيسي إلى الرياض للمشاركة في قمة دولية حول الحرب في الشرق الأوسط يوم الجمعة، وقال إنه سينقل نتائجها إلى بايدن، حسب «رويترز».

وأضاف «سأبلغ الرئيس جو بايدن أنه يتعين وقف الحرب بين إسرائيل وحماس على الفور» دون ذكر مزيد التفاصيل.

وتنضم إندونيسيا بذلك للكثير من الدول التي تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقال ناطق باسم البيت الأبيض في وقت سابق إن جوكو وبايدن سيناقشان أيضا سبل الالتزام بالقانون الدولي والحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.