5 شهداء جراء قصف إسرائيلي لمحيط مدرسة بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات، صباح الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة، على ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مراسل «وفا» إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ محيط مدرسة «أبوعاصي» التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مخيم الشاطئ والتي تضم آلاف النازحين؛ ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

مفوض العام «أونروا»: صدمت بمطالبة الجميع في غزة بالطعام والمياه

وخلال زيارة إلى القطاع المحاصر، قال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني: «صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه»، مؤكدا أنه لم يسبق له «على الإطلاق» أن رأى وضعا كهذا في غزة. وأضاف: «ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة.. مع الفلسطينيين هنا في غزة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح لازاريني: «الاستجابة الإنسانية الحالية ليست كافية على الإطلاق. كما أنها لا تتناسب مع الاحتياجات الهائلة للناس في غزة. نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى استجابة إنسانية ذات معنى، لمنع الناس من الموت بسبب الحصار».

وكرر دعوته مرة أخرى لتوصيل الوقود بشكل عاجل، قائلا: «لم يصل الوقود منذ ما يقرب من شهر وهذا له تأثير مدمر على المستشفيات والمخابز ومحطات المياه وعملياتنا».