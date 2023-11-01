الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة «قد يرقى إلى جرائم حرب».

وجاء في منشور للمفوضية على منصة «إكس» أنه «نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين، وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن هذه هجمات غير متناسبة، ويمكن أن ترقى إلى جرائم حرب».

«صدمه» أممية من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا

وفي وقت سابق، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن «صدمته» من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، الذي أسفر من مقتل العشرات، وفق ما أعلن الناطق باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك: «يشعر الأمين العام بالقلق من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ».

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في السياق نفسه، قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في بيان: «هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد»، موضحا: «يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك لوضع حد لهذه الحرب».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، غداة قصف إسرائيلي على المنطقة نفسها أودى بحياة خمسين شخصا على الأقل.

عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال

ولفتت الوزارة في بيان إلى «سقوط عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بمنطقة الفالوجة في مخيم جباليا». وأظهرت صور أضرارا جسيمة في الموقع، بينما أكدت عناصر في الدفاع المدني انتشال «عائلات بأكملها» من المكان.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في جباليا، أمس الثلاثاء، قدرت وزارة الصحة الفلسطينية ضحاياها بأكثر من 400 شهيد وجريح، بينما لا يزال ضحايا تحت الأنقاض. وأقر جيش الاحتلال بـ«شن غارة جوية على مخيم جباليا».

بينما أعلنت حركة حماس مقتل سبعة أسرى، بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية، في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، أمس الثلاثاء. وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عبر «تليغرام»، بـ«مقتل سبعة من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا بالأمس، منهم ثلاثة من أصحاب الجوازات الأجنبية».