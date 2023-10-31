قطر: توسيع الاحتلال الإسرائيلي هجماته على المدنيين قد يقوض جهود الوساطة

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت قطر، مساء الثلاثاء، من أن توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها في قطاع غزة لتشمل أهدافًا مدنية «من شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد»، مستنكرةً قصف مخيم جباليا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها تحذر من «أن توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية (...) يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد». ووصفت قصف مخيم جباليا بأنه «مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل».

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا «تجاوزت 400 شهيد وجريح» وأن كثيرًا من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.