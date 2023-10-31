الكنيسة الأرثوذكسية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركزها الثقافي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية استهداف، الاحتلال الإسرائيلي، مركزها الثقافي في مدينة غزة فجر الثلاثاء، معتبرة أنه «غير مبرر».

وقالت البطريركية في بيان إن «استهداف المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي تل الهوى في غزة بالقصف فجر اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي، يمثل تجسيدًا لإصرار إسرائيل غير المُبرر على تدمير البنية التحتية المَدَنية ومراكز الخدمات الاجتماعية والرياضية وملاجئ المدنيين في القطاع المحاصر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابعت أن هذه المراكز الاجتماعية والثقافية والرياضية قد أصبحت تقدم خدمات إنسانية ضرورية وتأوي المدنيين من ضحايا القصف الإسرائيلي الذي يستهدف الأحياء السَكَنية، مؤكدة أن هذا الهجوم يمثل استهدافًا مباشرًا وغير مُبرر لأحد أعمدة الثقافة والخدمات الاجتماعية في غزة.

قصف 19 دار عبادة

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 19 دار عبادة، بين مسجد وكنيسة، في قطاع غزة خلال الثلاثة أسابيع من الحرب المدمرة على قطاع غزة، مضيفة أن هذا الاستهداف للمدنيين، وبالأخص الأطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية، «ليس له أي مبرر عقلاني ولا أساس إنساني ولا يتماشى مع أدنى القيّم الأخلاقية».

وجددت بطريركية الروم الأرثوذكس مطلبها الحاسم بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعهدت بأن تواصل جهودها الدولية لتحقيق هذا المطلب في أقرب وقت ممكن.