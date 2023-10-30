الأردن يطلب من أميركا تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعية الحدودية

القاهرة - بوابة الوسط

قال ناطق باسم الجيش الأردني، الأحد، إن المملكة طلبت من واشنطن تزويدها بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومتها الدفاعية على الحدود.

وتحدث مدير الإعلام العسكري، العميد مصطفى الحياري للتلفزيون الأردني عن طلب منظومة لمقاومة الطائرات المسيرة التي «أصبحت تهديدا على واجهاتنا كافة»، مذكراً بأن «الطائرات المسيّرة تستخدم في تهريب المخدرات». وقال: «نحن طلبنا من الجانب الأميركي تعزيز منظومتنا الدفاعية، الدفاع الجوي الأردني، بصواريخ باتريوت، هذه المنظومة مُكلفة لا يمكن توظيفها بالإمكانات المحلية، ونحتاج إلى شريك استراتيجي»، بحسب «يورو نيوز».

تهديدات مستمرة تحيط بالأردن

ولفت النظر إلى أن تهديدات مستمرة منها الصواريخ الباليستية تحيط بالأردن من الاتجاهات الشمالية والشرقية والغربية، موضحاً أن الباتريوت «أفضل سلاح يواجه مثل هذا التهديد». وجرى نشر منظومة «باتريوت» الأميركية في المملكة عام 2013 على خلفية الحرب في سورية، إذ كانت المملكة تخشى أن يتسع نطاقها وتشعل صراعاً إقليمياً.

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وأوضح الحياري أن هذا التحالف «انعكس إيجاباً على الأردن وأمنه الوطني وعلى سمعة ورفعة القوات المسلحة». وقال مسؤولون إن الأردن يشعر بقلق متزايد من أن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة يمكن أن يتحول إلى صراع أوسع نطاقاً.

وعادة ما يكون هناك نقص في المعروض من منظومة «باتريوت»، التي تعد أحد أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الأكثر تقدماً، إذ يتنافس الحلفاء في أنحاء العالم على الحصول عليها.