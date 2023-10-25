العاهل الأردني لماكرون: وقف الحرب على غزة ضرورة قصوى

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أن وقف الحرب على غزة ضرورة قصوى، وأن على العالم أن يتحرك فورًا بهذا الاتجاه.

وحذر الملك عبدالله خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر «الحسينية» من استمرار الحرب على قطاع غزة الذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

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وأشار البيان إلى أن عبدالله وماكرون بحثا الجهود الممكنة دوليًا للعمل على إنهاء دوامة العنف، والوصول إلى أفق سياسي لإنهاء الصراع «الفلسطيني - الإسرائيلي» وضمان الأمن، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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وطالب العاهل الأردني المجتمع الدولي بالتحرك فورًا للضغط على «إسرائيل» لوقف الحرب وحماية المدنيين وكسر الحصار عن القطاع، وجدد التحذير من خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة، مؤكدًا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد رفضه لـ«أية محاولات للتهجير أو التسبب بالنزوح داخل قطاع غزة»، وشدد على «أهمية دور فرنسا في دعم مساعي العمل تجاه أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين».