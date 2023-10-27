غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بتسليم المساعدات بالحجم المطلوب لإنقاذ حياة من يحتاجون لها في القطاع الفلسطيني المحاضر.

وكتب غوتيريس على حسابه بمنصة «إكس» مساء الجمعة، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الشرق الأوسط، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتسليم الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب».

وأضاف: «على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم. هذه لحظة الحقيقة. التاريخ سيحكم علينا جميعا».

غوتيريس: حياة أكثر من مليون مدني في غزة مهددة

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارًا كاملاً، مما يهدد حياة أكثر من مليوني مدني.

وأضاف: «الاحتياجات تصبح هائلة وأكثر أهمية من أي وقت مضى.. يجب السماح بوصول الغذاء والماء والدواء والوقود إلى جميع المدنيين بسرعة وأمان وعلى نطاق واسع».

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيوسع عملياته البرية في غزة بداية من مساء الجمعة، بينما نالت نيران الاحتلال من حياة نحو 7500 شهيد من الفلسطينيين، بينهم نحو 2700 طفل.