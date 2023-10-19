اليوم.. قمة مصرية أردنية في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة المصرية عقد قمة ثنائية، الخميس، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم»، في حين أعلنت وكالة الأنباء الأردنية «زيارة قضيرة إلى مصر» يجريها الملك عبدالله الثاني «لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة».

وتأتي القمة المصرية الأردنية في وقت يدخل العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة المحاصر يومه الثالث عشر، وبعيد إلغاء قمة رباعية بين مصر والولايات المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية على وقع مجزرة القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة الذي أوقع نحو 500 شهيد.