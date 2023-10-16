«منظمة الصحة»: نقص المياه والكهرباء والوقود في غزة سيتحول إلى «كارثة حقيقية» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط أحمد المنظري من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود بقطاع غزة المحاصر إلى «كارثة حقيقية» خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وقال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، الإثنين بشأن نقص الإمدادات الأساسية إن الأمر قد يحتمل «الأربع والعشرين ساعة القادمة بعد ذلك ستكون كارثة حقيقية .. لا وقود وبالتالي لا كهرباء ولا مياه لعموم سكان غزة وبالأخص للمستشفيات والمؤسسات الصحية»، وفق «فرانس برس».

وقالت حركة حماس، الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يستأنف ضخ إمدادات المياه لقطاع غزة رغم تعهده بذلك، بينما رد مسؤول إسرائيلي أنه يجري ضخ بعض المياه لمنطقة في جنوب القطاع. وأوقف الاحتلال الإسرائيلي ضخ المياه لسكان غزة في إطار حصار مشدد فرضه، بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات وقرى في جنوبه يوم السابع من أكتوبر. والأحد أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه يستأنف ضخ بعض الإمدادات بموجب اتفاق مع واشنطن.

القصف الإسرائيلي يتواصل على غزة

ويتواصل القصف الإسرائيلي على غزة مع تأكيد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحركة حماس الفلسطينية، الإثنين، عدم وجود «وقف لإطلاق نار» في القطاع، في اليوم العاشر من حرب أوقعت آلاف القتلى. وقال مكتب نتانياهو في بيان «لا يوجد حاليًا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب».

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من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إنه «لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام عن هدنة أو فتح معبر رفح». وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض واستشهاد ما لا يقل عن 2750 شخصًا في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.