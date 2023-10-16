الآلاف يتظاهرون في العواصم الأوروبية دعما لغزة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية بانطلاق تظاهرات واسعة النطاق شارك فيها آلاف المواطنين في عدة عواصم أوروبية، وذلك دعما لقطاع غزة أمام التصعيد العسكري الشديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت، اليوم الإثنين، أن آلافا شاركوا في تظاهرات انطلقت في عدة مدن أوروبية خلال اليومين الماضيين، بعضها تخلله اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن المحلية، دعما لأهالي قطاع غزة، حيث تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير مع فرار عشرات الآلاف من المدنيين.

ففي العاصمة الهولندية أمستردام، شارك 15 ألف شخص في تظاهرة داعمة للفلسطينيين، أمس الأحد. وأعلنت الشرطة المحلية اعتقال شخص بسبب رفعه علم حركة «حماس»، واحتجاز اثنين آخرين بسبب تهديد عناصر قوات الأمن.

وفي العاصمة البريطانية لندن، جرى نشر أكثر من ألف من عناصر الشرطة السبت الماضي مع خروج الآلاف في تظاهرات داعمة لغزة، انطلقت من أمام مقر شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى شارع داونينغ.

وأعرب المتظاهرون عن احتجاجهم على تغطية الشبكة البريطانية للصراع الدامي في غزة، واستخدموا الطلاء الأحمر في المدخل الرئيسي لمقر «بي بي سي».

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تظاهرات تندد بسياسة الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي

وفي سويسرا، شارك ستة آلاف شخص في تظاهرة حاشدة بمدينة جنيف السبت الماضي، فيما شارك 500 آخرون في تظاهرة بمدينة بيرن دعما لأهالي غزة واحتجاجا على ما وصفوه بـ«سياسة الفصل العنصري التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، والحصانة التي تتمتع بها، والحصار المفروض على قطاع غزة».

يأتي ذلك فيما حذر مسؤولو الأمم المتحدة من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مع استمرار انقطاع المياه في معظم المناطق، ونفاد المعدات الطبية والأدوية بشكل سريع، إضافة إلى اكتظاظ الملاجئ في جنوب القطاع ونقص الإمدادات الحيوية.

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز، الأحد: «لدينا قدرة محدودة للغاية في الجنوب. لا توجد ملاجئ متوفرة في الجنوب من حيث الأعداد القادمة».

تداعيات خطيرة لنقص الوقود في غزة

وأضافت أن قطاع غزة يعاني نقصا حادا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود، وتابعت: «هناك بعض المواد الغذائية في مواقع التوزيع، لكننا لا نستطيع الوصول إليها بسبب القصف الإسرائيلي».

وأشارت المنسقة الأممية إلى التداعيات الخطيرة المترتبة على نقص الوقود في قطاع غزة، وقالت: «نقص الوقود يعني توقف عمليات تحلية المياه. تعتمد غزة بشكل كبير على تحلية المياه. وعدم وجود وقود يعني أيضا عدم وجود رعاية صحية لأنك تحتاج إلى الكهرباء لتشغيل المستشفيات».

تظاهرات مؤيدة لغزة في مدينة روما الإيطالية. (جريدة ذا غارديان البريطانية)

تظاهرات مؤيدة لغزة في مدينة روما الإيطالية. (جريدة ذا غارديان البريطانية)