توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بعد نفاد الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل، اليوم الأربعاء، بعد نفاد الوقود اللازم للتشغيل جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الخامس على التوالي وإغلاق المعابر.

وقال رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل في بيان، إن المحطة توقفت عند الساعة 2 ظهرًا بسبب نفاد الوقود، بعد أن حذر في بيان سابق من تعطلها، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتعرض أهالي غزة إلى عدوان غاشم تستخدم فيه آلة الاحتلال الحربية من الجو والبر والبحر مئات الأطنان من المتفجرات التي ألقيت على المنازل والبنايات والأبراج السكنية والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى قذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1078 شهيدًا، و5314 جريحًا، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء.