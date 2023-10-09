الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإدراج «إسرائيل» بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1612).

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأربعاء الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته العادية (54) بجنيف (11 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2023)، تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان لجامعة الدول العربية اليوم.

وأكد البيان ضرورة الإبقاء على البند السابع كبند دائم على أجندة المجلس والضغط على «إسرائيل» لوقف السياسات الاستيطانية وتسليح المستوطنين، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

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يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال غارات مدمرة ومفاجئة ضربت العديد من المدن في القطاع المحاصر، والتي أودت بحياة العشرات بينهم أطفال ونساء.

إيفاد مراقبين دوليين ولجان أممية

وشدد البيان على أهمية تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته من خلال إيفاد مراقبين دوليين ولجان أممية وتمكينهم من الدخول للأرض الفلسطينية المحتلة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية الممارسة بحق الفلسطينيين من مصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات وسرقة الثروات والموارد الطبيعية.

واختتم البيان بالدعوة للتحرك الفوري للإفراج عن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين والعرب القابعين في السجون الإسرائيلية باعتبارهم يخضعون للاعتقال التعسفي غير القانوني.