  • Alwasat News
Atwasat

قائد الجيش السوداني يتوجه إلى أوغندا مع استئناف المعارك في وسط الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 10:21 صباحا
قائد الجيش السوداني يتوجه إلى أوغندا مع استئناف المعارك في وسط الخرطوم
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، لدى وصوله إلى بورت سودان عائدا من جنوب السودان في الرابع من سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

توجه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان صباح السبت، إلى أوغندا في زيارة رسمية، على ما جاء في بيان لمجلس السيادة السوداني، فيما استؤنفت المعارك في محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم بعد توقف دام أسبوعين.

وأفاد البيان، أن البرهان سيجري محادثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني «حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وغادر البرهان من مطار مدينة بورتسودان في شرق البلاد، التي انتقل إليها الشهر الماضي، بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب.

ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 إبريل، قُتل نحو 7500 شخص ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد.

القصف الجوي يزداد حدة
وهذه هي سادس زيارة يقوم بها البرهان إلى الخارج منذ أواخر أغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر نهاية الشهر الماضي، أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا.

وعلى الأرض، أفاد شهود أن دوي الاشتباكات سمع مجددا في وسط الخرطوم في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، بعدما توقفت قبل نحو أسبوعين.

وقال سكان في الخرطوم إن «قوات الدعم السريع تقصف بمدفعية ثقيلة القيادة العامة للقوات المسلحة».

-  البرهان يصل إلى العاصمة الإريترية وسط مساعٍ لإنهاء الحرب الدائرة في السودان
-  البرهان ينتقد الاتحاد الأفريقي.. وحصيلة نزاع السودان تتجاوز سبعة آلاف قتيل

كذلك، أكد سكان أنهم «شاهدوا طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة تقصف ضاحية أم درمان»، شمال العاصمة السودانية.

ومنذ بدء الاشتباكات، لم يحقّق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر. وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي.

وأفاد شهود في الآونة الأخيرة أن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن

أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!

شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس من منصبه
استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس من منصبه
أربعة قتلى إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية
أربعة قتلى إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية
ستة قتلى في تجدد الاشتباكات بمخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
ستة قتلى في تجدد الاشتباكات بمخيم «عين الحلوة» للاجئين ...
أول زيارة علنية.. وفد حوثي يغادر صنعاء متجهًا إلى السعودية
أول زيارة علنية.. وفد حوثي يغادر صنعاء متجهًا إلى السعودية
ملك المغرب يعلن منح إعانات عاجلة لكل الأسرة المتضررة
ملك المغرب يعلن منح إعانات عاجلة لكل الأسرة المتضررة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حداد وطني وتنكيس اﻷﻋﻼم لثلاثة أيام في المغرب بعد الزلزال المدمّر
حداد وطني وتنكيس اﻷﻋﻼم لثلاثة أيام في المغرب بعد الزلزال ......
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2122 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2122 قتيلا...
حصيلة رسمية: ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا
حصيلة رسمية: ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا...
حصيلة زلزال المغرب تتجاوز ألفي قتيل
حصيلة زلزال المغرب تتجاوز ألفي قتيل...
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر...
المزيد
الجيش السوداني يسلم الصليب الأحمر أطفالا قصر جندتهم «الدعم السريع»
الجيش السوداني يسلم الصليب الأحمر أطفالا قصر جندتهم «الدعم ......
قائد الجيش السوداني يتوجه إلى أوغندا مع استئناف المعارك في وسط الخرطوم
قائد الجيش السوداني يتوجه إلى أوغندا مع استئناف المعارك في ......
الأمم المتحدة تتوقع أن يطلب المغرب مساعدة منها «اليوم أو غدا»
الأمم المتحدة تتوقع أن يطلب المغرب مساعدة منها «اليوم أو ......
ملك المغرب يعلن منح إعانات عاجلة لكل الأسرة المتضررة
ملك المغرب يعلن منح إعانات عاجلة لكل الأسرة المتضررة...
أول زيارة علنية.. وفد حوثي يغادر صنعاء متجهًا إلى السعودية
أول زيارة علنية.. وفد حوثي يغادر صنعاء متجهًا إلى السعودية...
المزيد