قائد الجيش السوداني يتوجه إلى أوغندا مع استئناف المعارك في وسط الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

توجه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان صباح السبت، إلى أوغندا في زيارة رسمية، على ما جاء في بيان لمجلس السيادة السوداني، فيما استؤنفت المعارك في محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم بعد توقف دام أسبوعين.

وأفاد البيان، أن البرهان سيجري محادثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني «حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وغادر البرهان من مطار مدينة بورتسودان في شرق البلاد، التي انتقل إليها الشهر الماضي، بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب.

ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 إبريل، قُتل نحو 7500 شخص ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد.

القصف الجوي يزداد حدة

وهذه هي سادس زيارة يقوم بها البرهان إلى الخارج منذ أواخر أغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر نهاية الشهر الماضي، أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا.

وعلى الأرض، أفاد شهود أن دوي الاشتباكات سمع مجددا في وسط الخرطوم في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، بعدما توقفت قبل نحو أسبوعين.

وقال سكان في الخرطوم إن «قوات الدعم السريع تقصف بمدفعية ثقيلة القيادة العامة للقوات المسلحة».

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كذلك، أكد سكان أنهم «شاهدوا طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة تقصف ضاحية أم درمان»، شمال العاصمة السودانية.

ومنذ بدء الاشتباكات، لم يحقّق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر. وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي.

وأفاد شهود في الآونة الأخيرة أن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.