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بينها بريطانيا وإسبانيا.. المغرب يستجيب لعروض مساعدة أربع دول بعد الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 09:41 مساء
بينها بريطانيا وإسبانيا.. المغرب يستجيب لعروض مساعدة أربع دول بعد الزلزال
سيارة مدمرة إثر حطام مبنى جراء زلزال ضرب مدينة مراكش المغربية، 9 سبتمبر 2023. (رويترز)
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قرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلًا على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية مساء الأحد.

وقالت الوزارة في بيان: «استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب مراكش المغربية ليل الجمعة، إلى أكثر من 2122 قتيلًا إلى حدود عصر الأحد، وفق وزارة الداخلية.

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